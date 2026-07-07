Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di riammettere gli atleti russi e bielorussi alle qualificazioni per i Giochi di Los Angeles 2028, consentendo loro di competere sotto la propria bandiera. La decisione ha comportato la revoca dello status di neutralità e la sospensione temporanea del Comitato olimpico russo, sospesa dal 12 ottobre 2023. Inoltre, dal 2030 sarà garantita la parità di genere, con lo stesso numero di donne e uomini tra gli atleti.

Gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare alla qualificazioni per i Giochi di Los Angeles 2028 sotto la propria bandiera. Il Cio ha revocato lo status di neutralità e pure, anche se provvisoriamente, la sospensione del Comitato olimpico russo in vigore dal 12 ottobre 2023. "La decisione -si legge in un comunicato- è stata presa a seguito di un'analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali del Cio, considerando che il Comitato olimpico russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell'Ucraina". Il Comitato esecutivo ha anche stabilito discipline ed eventi dei Giochi olimpici invernali 2030. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Olimpiadi.

© Gazzetta.it - Olimpiadi, il Cio riammette la Russia. Parità di genere: dal 2030 stesso numero di donne e uomini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Olimpiadi, il Cio riammette la Russia: revocata la sospensione, ma resta il bando su bandiere e innoIl Comitato olimpico russo è stato temporaneamente riammesso alle competizioni internazionali dopo che il Comitato olimpico internazionale ha...

Il Cio riammette la Russia, revocata la sospensione del comitato olimpicoIl Comitato olimpico internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023.

Olimpiadi, il Cio riammette la Russia. Parità di genere: dal 2030 stesso numero di donne e uominiGli atleti russi potranno partecipare sotto la loro bandiera: revocata la sospensione del comitato olimpico. Ai Giochi 2030 conferma per lo sci alpinismo e promuove il freeride nel programma olimpico. gazzetta.it

Olimpiadi, il Cio riammette la Russia: revocata la sospensione, ma resta il bando su bandiere e innoSì, seppure momentaneo, al ritorno dei russi nelle competizioni. In una nota, il Cio ha infatti comunicato la revoca provvisoria della sospensione del Comitato olimpico russo. Lo ... ilmessaggero.it