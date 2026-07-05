Un candidato politico ha promesso di fornire aria condizionata a tutti i cittadini francesi durante un comizio. La proposta ha suscitato reazioni di vario tipo, con alcuni che l’hanno definita una misura populista e altri che l’hanno criticata per i costi e l’effettiva fattibilità. La dichiarazione ha avuto un impatto immediato sui social e sui media, alimentando discussioni sul tema delle politiche pubbliche e delle priorità in ambito energetico.

Climatizzatori come se non ci fosse un domani. Non ci troviamo tra le pagine di Incubo ad aria condizionata, il capolavoro dello scrittore statunitense Henry Miller che in piena Seconda Guerra Mondiale criticava la società a stelle e strisce, ma nel riciclo delle polemiche. Perché quel cassone bianco nelle case degli italiani e degli europei crea sollievo alterno a pruriti. In Francia ci stanno facendo già campagna elettorale. Marine Le Pen abbassa i gradi. «Un grande piano - invoca la numero uno del Rassemblement national per il condizionamento dell’aria, a partire da scuole e case di riposo». Dall’altra parte finestre spalancate e Jean-Luc Mélenchon, capopopolo de La France insoumise, alla ricerca dello spiffero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marine Le Pen, "aria condizionata per tutti i francesi": la bomba elettorale e sinistra in tilt

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Dog Peeing on the AC… So We Replaced the Entire System

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