In molti quartieri stanno comparendo nuove isole ecologiche, parte di un piano per migliorare la raccolta differenziata. Il Comune ha avviato l’installazione di dieci nuove strutture che consentiranno di separare i rifiuti in modo più semplice e accessibile per i cittadini. Questa iniziativa mira a favorire comportamenti più consapevoli nella gestione dei rifiuti domestici. La presenza di queste isole si aggiunge a quelle già esistenti nel territorio.

Il Comune ha iniziato il montaggio delle nuove dieci isole ecologiche che aiuteranno nella raccolta differenziata. In questi giorni, infatti, sono state posizionate le prime strutture in alcuni quartieri (come ad esempio la Minnuta o su via Appia) in attesa che possano essere pienamente operative dopo il collaudo nei prossimi giorni. Le strutture avranno diversi scomparti per tipologia di rifiuti, dall’organico alla carta ed ancora plastica e metalli, vetro, pannolini. Codice fiscale e telecamere L’assessore all’Ambiente ed all’Igiene Urbana, Livia Antonucci, ha spiegato come funzioneranno queste nuove postazioni. «Saranno installate in tutti i quartieri, tranne Sant'Elia e Paradiso, perché lì c'è già il Ccr (centro comunale di raccolta, ndR).🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Isole ecologiche in quasi tutti i quartieri, obiettivo: aumentare la raccolta differenziata

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