Scontri su isole ecologiche e centri comunali di raccolta | Sono servizi di civiltà non discariche

Da foggiatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle città con un alto livello di raccolta differenziata, i centri comunali di raccolta, comunemente chiamati isole ecologiche, sono presenti in varie zone. Recentemente si sono verificati scontri e tensioni legate all’uso di questi servizi, con alcuni cittadini che li considerano strumenti di civiltà, mentre altri li vedono come discariche. Questi centri sono stati istituiti per facilitare la gestione dei rifiuti e favorire il riciclo, ma spesso sono al centro di discussioni e contestazioni tra residenti e amministrazioni comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“In tutte le città più sviluppate, moderne e con alte percentuali di raccolta differenziata esistono centri comunali di raccolta (isole ecologiche) diffusi sul territorio. In molti casi l’obiettivo è addirittura averne una per quartiere, proprio perché si tratta di servizi essenziali per il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Isole ecologiche in quasi tutti i quartieri, obiettivo: aumentare la raccolta differenziataIl Comune ha iniziato il montaggio delle nuove dieci isole ecologiche che aiuteranno nella raccolta differenziata.

Raccolta rifiuti e isole ecologiche: tutte le variazioni a Novara per sabato 25 aprileModifiche al calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara nella giornata di sabato 25 aprile.

scontri su isole ecologicheIsole ecologiche. Minoranze all’attaccoLe nuove isole ecologiche interrate in fase di realizzazione ad Anghiari, su progetto di Sei Toscana, sono subito diventate ... lanazione.it

scontri su isole ecologicheRifiuti e degrado, addio all’isola ecologicaArgenta: nei confronti degli incivili sono scattate 50 multe. Ma non è bastato: il Comune è stato costretto a chiudere l’area in piazza Menate ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web