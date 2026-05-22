Incontro su coscienza e aldilà | Oltre il corpo il viaggio della conoscenza

A Padova prosegue il ciclo di conferenze intitolato “Alle Frontiere dell’Aldilà”, promosso dall’Associazione Archeosofica con il patrocinio del Comune. Uno degli incontri recenti si è concentrato sul tema della coscienza e dell’aldilà, intitolato “Oltre il corpo. il viaggio della conoscenza”. L’evento ha visto la partecipazione di relatori che hanno approfondito aspetti legati alla percezione dell’esistenza oltre la vita fisica, affrontando questioni legate alla conoscenza e alla spiritualità. La serie di incontri si svolge nel centro della città e coinvolge vari esperti del settore.

Prosegue a Padova il ciclo di conferenze “Alle Frontiere dell’Aldilà”, promosso dall’Associazione Archeosofica con il patrocinio del Comune di Padova. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 23 maggio alle ore 17.00 in Piazza Capitaniato 20 (sotto il Volto dell’Orologio) con l’incontro dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Cosa accade alla coscienza quando il cuore si ferma

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