Una società si costruisce su elementi fondamentali come la conoscenza, la fede e la memoria, che influenzano il modo in cui le persone si rapportano tra loro e con il passato. Questi aspetti rappresentano punti di riferimento che plasmano le identità individuali e collettive. Attraverso di essi si definiscono le tradizioni, le credenze e le consapevolezze condivise, costituendo le basi per le dinamiche sociali e culturali di un insieme di persone.

Conoscenza, fede, memoria. Tre capisaldi per capire sia noi stessi sia la società nella quale viviamo. I temi saranno affrontati sabato alle 17 nel Salone dei Cappuccini in piazza San Francesco da Riccardo Dalle Luche, che ha scritto con Luca Petrini “Adolf Hitler, analisi di una mente criminale. Psicologia e psicopatologia del nazismo” sulla conoscenza; da don Luca Franceschini autore di “Umbras mortis vitae aurora. Dalla disperazione della morte alla speranza della vita in Cristo” sulla fede; infine, sulla memoria, da Evandro Dell’Amico che ripropone per Tara “In mio nome, mai più”. Dell’Amico, cos’è la memoria? "Quello che mi àncora al presente, mi fa sperare nel futuro e mi riverbera nel passato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Società Viaggio tra conoscenza, fede e memoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

San Giovanni Bosco: maestro ed educatore

Notizie correlate

Comunicato Stampa: “I Testimoni”, un viaggio nel Cinquecento tra potere e conoscenzaNel cuore dell' La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK.

Matera tra memoria e futuro: le sfide tra ambiente, servizi e societàMatera non è soltanto un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, ma un organismo vivente che respira tra la pietra millenaria e le sfide della...

Argomenti più discussi: Società Viaggio tra conoscenza, fede e memoria; Al via TourDOP, il viaggio di Origin Italia e Fondazione Qualivita per raccontare la Dop economy alla società civile; Superbum Bike 2026 – Un viaggio tra storia, natura e patrimonio UNESCO; Un modello sperimentale di orientamento per la scuola media, ecco il percorso de Le forze del viaggio · ilreggino.it.

Ottimizzazione traccia Google(TG:e10838).zjk - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sapiens Festival 2025: un viaggio nel mondo nuovo tra conoscenza e futuroConflitti e crisi globali, equilibri che si rovesciano, generazioni che si confrontano e un mondo che cambia a velocità vertiginosa. È in questo scenario che torna il Sapiens Festival, la rassegna che ... ecodibergamo.it