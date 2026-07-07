Nuovo ribaltone alla Juventus | taglio in dirigenza ecco Massara | CM

La Juventus sta per annunciare un cambio in dirigenza con la firma di un ex dirigente di Roma e Milan. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime ore. Si tratta di un nuovo intervento nel comparto amministrativo della società, che ha già subito altri cambi di recente. Non sono stati forniti dettagli su altri eventuali movimenti o nomi coinvolti. La società conferma l’imminente aggiornamento nel quadro dirigenziale.

Altro scossone nei quadri dirigenziali della Juve: nelle prossime ore firma e ufficialità per l’ex dirigente di Roma e Milan. Tutti gli aggiornamenti Nuovo scossone alla Juventus. Dopo il terremoto a capo dell’area dirigenziale delle scorse settimane, con Carnevali che aveva preso il posto di Comolli nel ruolo di Ceo bianconero, ci sarà un’altra importante novità nei quadri societari. Frederic Massara alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it È in arrivo infatti in dirigenza Frederic Massara, che andrà a completare l’organigramma della ‘Vecchia Signora’. Come raccolto da Calciomercato.it, la Juve ha trovato l’accordo con l’ex Direttore sportivo tra gli altri di Roma e Milan e sarà ufficializzato nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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