Una ragazza in stato confusionale è stata soccorsa dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale su un ponte ferroviario a Crema. La scena si è svolta nel corso della giornata, quando le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare il suo tentativo di suicidio. La circolazione dei treni nella zona è stata sospesa temporaneamente mentre gli agenti hanno portato avanti le operazioni di soccorso. Non sono stati riportati altri dettagli sulla situazione o sul suo eventuale stato di salute.

Una giovane in stato confusionale è stata salvata dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale mentre si trovava sul bordo di un ponte ferroviario con intenti suicidari. L’intervento è stato reso possibile grazie a una tempestiva segnalazione e alla collaborazione tra le forze dell’ordine, che hanno agito rapidamente per mettere in sicurezza la zona e affidare la ragazza alle cure dei sanitari. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando alle Sale Operative del Commissariato di Polizia di Crema e della Polizia Locale è arrivata una segnalazione riguardante una ragazza che camminava in stato confusionale lungo i binari della ferrovia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ragazza tenta il suicidio a Crema, salvata sul ponte ferroviario e circolazione dei treni interrotta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn as a beggar, I saved the beautiful empress!

Sullo stesso argomento

Giovane tenta il suicidio dal ponte di Corso Dante a Torino, circolazione ferroviaria interrottaUn giovane è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato mentre tentava di togliersi la vita gettandosi da un ponte a Torino.

Incidente ferroviario, circolazione interrotta e ritardiLa giornata di giovedì 26 marzo 2026 si è trasformata in un vero e proprio incubo per centinaia di pendolari, alle prese con una circolazione...

Ragazza 20enne tenta di buttarsi dalla finestra in centro storico: salvata dalla poliziaLa Polizia di Stato, nella serata di mercoledì 13 maggio, ha salvato una ragazza di 20 anni, di origini straniere, intenta a togliersi la vita gettandosi da una finestra al terzo piano di un condomini ... gazzettadiparma.it

Ragazza 20enne tenta il suicidio dal terzo piano a Parma, dopo il salvataggio evita il dialogo con gli agentiUna ragazza di 20 anni è stata salvata dalla Polizia mentre tentava il suicidio da una finestra del centro storico, grazie a una segnalazione. virgilio.it