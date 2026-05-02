Lavori stradali in zona Ponte dell' Uccellino si riasfalta via Morello Confine

A partire da lunedì 4 maggio, sono previsti lavori di asfaltatura in via Morello Confine, nella zona del Ponte dell'Uccellino. Gli interventi interesseranno il tratto tra via di Villanova e la nuova rotatoria, oltre al collegamento ciclabile sotto l'argine lato Modena, su stradello Ponte Basso. Le operazioni di asfaltatura coinvolgeranno anche il riasfaltamento di alcune porzioni di strada e di tratti ciclabili lungo la zona interessata.

Da lunedì 4 maggio, nell’ambito degli interventi sarà effettuata l’asfaltatura di via Morello Confine, tra via di Villanova e la nuova rotatoria, oltre al tratto ciclabile di raccordo all'abitato sotto l'argine lato Modena, su stradello Ponte Basso.Per consentire i lavori, che rientrano.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Lavori stradali in zona Giotto: cambia la viabilitàDa venerdì 27 a lunedì 30 marzo sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Raffaello... Leggi anche: Lavori stradali in zona Giotto da venerdì 27 marzo