Il Meccanismo europeo di stabilità ha diffuso un rapporto in cui invita i Paesi dell'area euro a rafforzare i conti pubblici. Nonostante la resilienza dell’area, si sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione di fronte a tensioni geopolitiche, crisi energetiche, frammentazione commerciale e volatilità dei mercati finanziari.

L'area euro resta resiliente, ma non può permettersi di abbassare la guardia. È il messaggio contenuto nell'ultimo rapporto del Mes, che invita i governi a rafforzare i conti pubblici davanti a uno scenario segnato da tensioni geopolitiche, frammentazione del commercio, crisi energetiche e volatilità dei mercati. "Non saremo immuni agli shock futuri", avverte il fondo salva-Stati, secondo cui "una crescita più debole e una domanda sempre maggiore di sostegno pubblico stanno mettendo sotto pressione la sostenibilità del debito". Il capoeconomista Rolf Strauch sottolinea che "molti Paesi dovranno perseguire aggiustamenti di bilancio più decisi per preservare la credibilità del quadro fiscale europeo", altrimenti "i mercati finanziari limiteranno sempre più il loro margine di manovra fiscale, generando incertezza e instabilità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo monito del Mes ai Paesi dell'area euro

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