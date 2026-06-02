Eliminate i controlli alle frontiere | il monito dell’Ue all’Italia e ad altri 8 Paesi europei La Lega insorge | Non decide Bruxelles

L’Unione Europea ha inviato un avviso a Italia e altri otto Paesi, chiedendo di prepararsi alla progressiva rimozione dei controlli alle frontiere interne. Bruxelles ha sottolineato che le restrizioni devono essere eliminate. La Lega ha risposto dichiarando che le decisioni sui controlli sono di competenza nazionale e non devono essere decise da Bruxelles.

Bruxelles chiede ai Paesi che hanno reintrodotto i controlli alle frontiere interne di prepararsi a una loro graduale eliminazione. È il messaggio contenuto nei pareri con cui la Commissione europea ha valutato le misure adottate da Italia, Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia nell’ambito dell’area Schengen (si tratta di Stati che hanno ripristinato le verifiche per ragioni di sicurezza e di gestione dei flussi migratori). Nei documenti, l’esecutivo Ue ricorda che il diritto europeo consente il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne solo in circostanze specifiche e che, quando tali misure si protraggono per oltre dodici mesi, la Commissione è chiamata a esprimere una valutazione. 🔗 Leggi su Open.online

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La Commissione Ue raccomanda a nove Stati, tra cui l'Italia, di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne #ANSA x.com

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