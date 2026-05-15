Erasmus + Manfredi INDIRE apre ai paesi dell’Africa | Costruzione comune del futuro INTERVISTA

Questa mattina a Roma, presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha presentato i dati del Rapporto 2025, dedicato alla mobilità e alla cooperazione educativa in Europa. Durante l’evento, il responsabile di INDIRE ha annunciato l’apertura del programma anche ai paesi dell’Africa, sottolineando l’obiettivo di una costruzione condivisa del futuro. La presentazione ha coinvolto rappresentanti di vari settori e ha approfondito le iniziative in corso e future nel settore dell’istruzione internazionale.

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