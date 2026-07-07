Il nuovo KGM Rexton Sports XL MY26 è disponibile in Italia, con prezzi a partire da 29.000 euro. La vettura, un pick-up coreano, può essere ordinata in concessionaria. La produzione del modello è confermata e la commercializzazione è immediata. Nessun altro modello di questa categoria è stato annunciato con disponibilità così rapida. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su versioni o allestimenti.

Mentre mezzo mercato annuncia pick-up che arriveranno “forse nel 2027”, KGM fa la cosa più semplice: ne mette uno vero in concessionaria. Il nuovo Rexton Sports XL MY26 è ordinabile in Italia da oggi con un listino che parte da 29.745,90 euro IVA esclusa (36.569,50 euro IVA inclusa), quattro allestimenti e una sola meccanica: turbodiesel 2.2 da 202 CV, trazione integrale inseribile e cassone lungo. Per chi ha continuato a cercarlo col vecchio nome, è lui: l’erede del pick-up SsangYong Rexton Sports, oggi distribuito nel nostro Paese da ATFlow sotto il marchio KGM. Cosa offre il nuovo Rexton Sports XL. Il MY26 porta un frontale completamente ridisegnato con nuova calandra, luci diurne LED e il nuovo posteriore con logo KGM. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuovo KGM Rexton Sports XL: quanto costa il pick-up coreano?

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