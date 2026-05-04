con rexton sports kgm vuole il dominio dei pickup

Durante un evento internazionale in Turchia, è stato presentato il nuovo modello di pickup prodotto dall'azienda KGM, chiamato Rexton Sports. La casa automobilistica ha scelto questa occasione per confrontarsi con il modello Musso, ormai noto a livello globale, in un contesto dedicato al fuoristrada, dove si sono svolte diverse prove pratiche. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari esperti e appassionati del settore.

KGM Rexton Sports debutta nel corso di un evento internazionale realizzato in Turchia proprio per mettere alla prova il Musso, questo il nome del modello nel resto del mondo, in un contesto dove il fuoristrada è di quelli veri. Qui, infatti, abbiamo capito sia come la presenza del motore diesel (e di quello a benzina per altri mercati) sia fondamentale per chi usa l’auto in zone remote e isolate, sia come il sistema di trazione integrale sia effettivamente valido anche per utilizzi gravosi. I numeri di KGM Rexton Sports XL. In Italia la versione che debutterà sarà Rexton Sports XL, quella a passo lungo (Musso Grand) che misura 5,46 metri con un passo di 3,21 metri, sufficiente sia per un abitacolo comodo per 5 persone, sia per un cassone che permette di caricare fino a 1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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