A Milano si sono verificati tafferugli e lanci di sedie davanti ai negozi di rivendita dei nuovi orologi Swatch x Audemars Piguet. Le scene si sono svolte poco dopo l’apertura delle vendite, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. I negozi sono stati presi d’assalto da clienti e sostenitori dell’evento, con alcune persone che si sono scontrate tra loro per accaparrarsi uno degli orologi. Il prezzo del modello più ricercato supera diverse migliaia di euro.

Scene di tensione e scontri a colpi di sedie e tavolini a Milano, in piazza Gae Aulenti, per il lancio del nuovo orologio Swatch. Il nuovo prodotto è stato preso d’assalto dai clienti che per giorni hanno fatto la coda all’esterno dei pochi rivenditori autorizzati. I video delle resse per accaparrarsi l’orologio sono diventati ben presto virali sui social. Nuovo orologio Swatch, ressa a Milano Liti e risse tra i clienti in coda Cosa c'è da sapere sui nuovi orologi e quanto costano Nuovo orologio Swatch, ressa a Milano È scattata alle 10 di sabato 16 maggio la vendita dei nuovi Royal Pop, orologi che hanno visto la collaborazione dei marchi Swatch e Audemars Piguet. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A Milano tafferugli e lanci di sedie per il nuovo orologio Swatch x Audemars Piguet: cos'è e quanto costa

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