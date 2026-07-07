Nuovo incendio tra Striano e San Valentino Torio | le fiamme nel deposito CeMi

Un incendio si è sviluppato nel deposito Ce.Mi tra Striano e San Valentino Torio. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e hanno causato l’intervento dei vigili del fuoco. Due giorni dopo un altro incendio in zona Sarno, nelle vicinanze di Palma Campania, e durante la giornata di domenica si sono sentiti i Canadair sorvolare le abitazioni. Nessuna informazione sulle cause o sui danni.

Tempo di lettura: 2 minuti A due giorni dagli incendi che hanno interessato Sarno, zona Palma Campania, dopo una giornata di domenica vissuta a sentire sopra i tetti delle proprie abitazioni i Canadair sorvolare, oggi lo stesso lembo di cielo è ferito. È in atto un incendio. Nel primo pomeriggio di oggi le fiamme sono divampate nel deposito dell’ azienda Ce. Mi. in via Rivolta, al confine tra Striano e la periferia di San Valentino Torio. Un rogo che in pochi minuti ha generato una densa nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza e che ha avvolto l’intera area. La paura è tornata a correre gli abitanti dei paesi viciniori. I residenti hanno raccontato di aver rivisto lo stesso scenario vissuto solo 48 ore fa, con il cielo scuro e l’odore acre che entra dalle finestre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuovo incendio tra Striano e San Valentino Torio: le fiamme nel deposito Ce.Mi.

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