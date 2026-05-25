Elezioni comunali a San Valentino Torio | trionfa Strianese

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni comunali a San Valentino Torio, Michele Strianese ha ottenuto più del 70% delle preferenze secondo i dati parziali. La sua vittoria è stata confermata con un ampio margine rispetto agli altri candidati. Le urne si sono chiuse e i risultati sono stati comunicati, sancendo la conferma della sua posizione di sindaco. Non sono stati segnalati problemi o contestazioni durante la giornata di voto.

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Michele Strianese si conferma alla guida del Comune di San Valentino Torio con oltre il 70% delle preferenze (dati parziali). Dopo 1.222 voti scrutinati Strianese ha ottenuto 814 voti, Baselice 269, Esposito 126. La vittoria sembra ormai netta. Il primo cittadino è già sceso in piazza a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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