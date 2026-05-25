Elezioni comunali a San Valentino Torio | trionfa Strianese

Durante le elezioni comunali a San Valentino Torio, Michele Strianese ha ottenuto più del 70% delle preferenze secondo i dati parziali. La sua vittoria è stata confermata con un ampio margine rispetto agli altri candidati. Le urne si sono chiuse e i risultati sono stati comunicati, sancendo la conferma della sua posizione di sindaco. Non sono stati segnalati problemi o contestazioni durante la giornata di voto.

Michele Strianese si conferma alla guida del Comune di San Valentino Torio con oltre il 70% delle preferenze (dati parziali). Dopo 1.222 voti scrutinati Strianese ha ottenuto 814 voti, Baselice 269, Esposito 126. La vittoria sembra ormai netta. Il primo cittadino è già sceso in piazza a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

San Valentino Torio al voto, Michele Strianese riparte da Casatori

Notizie e thread social correlati

San Valentino Torio, Vietri (FdI): “Interrogazione a Piantedosi su appalti e procedure urbanistiche”Un membro del partito di estrema destra ha inviato un'interrogazione al Ministro dell'Interno riguardo a questioni relative ad appalti pubblici e...

Comune di San Valentino Torio, Vietri (FdI): “Interrogazione a Piantedosi su appalti e procedure urbanistiche”Un rappresentante di un partito politico ha presentato un'interrogazione al Ministro dell’Interno riguardante le procedure urbanistiche e gli appalti...

Temi più discussi: Elezioni comunali San Valentino Torio 2026: i risultati in tempo reale; Elezioni amministrative 2026, seggi aperti fino alle 15. Ieri l'affluenza al 46,31%; Amministrative a San Valentino Torio: don Alessandro e don Gaetano scrivono ai candidati; Comune di San Valentino Torio, Vietri (FdI): Interrogazione a Piantedosi su appalti e procedure urbanistiche.

Comunali, risultati in diretta. Proiezioni: centrodestra in vantaggio a Venezia.Per De Luca vittoria al primo turno a Salerno. Prato, centrosinistra avanti. Affluenza giù del 5%Elezioni comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta minuto per minuto. Interessati quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande ... leggo.it

Hai salvato un nuovo articoloI risultati nella città di San Valentino Torio alle elezioni comunali 2026 su Corriere.it. Rimani aggiornato su voti, affluenza e percentuali ... corriere.it