Nikola Akele, nato nel 1995, è arrivato questa mattina in sede per il primo contatto ufficiale con l’Olimpia, dopo aver concluso l’esperienza in nazionale con la vittoria contro la Lituania. L’ala ha lasciato la Virtus e si è trasferito al nuovo club. La firma del contratto con l’Olimpia è stata formalizzata, mentre l’accordo con il giocatore è stato confermato. Akele ha giocato anche in NCAA prima di approdare in Italia.

Appena terminata l’esperienza in nazionale con l’inebriante vittoria contro la Lituania, Nikola Akele (nella foto), ala del 1995, è arrivato di buon mattino in sede all’ Olimpia per il primo contatto ufficiale. Fa lo stesso passaggio che Pippo Ricci fece nel 2021, passando dalla Virtus Bologna a Milano. "Arrivo con grandi ambizioni, pronto a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi che avremo come squadra - ha detto lo stesso Akele - Cercherò di farmi trovare pronto ogni volta che ne avrò l’opportunità, con l’intento di aiutare l’Olimpia ad arrivare il più alto possibile anche in Europa. Sono contento e non vedo l’ora di conoscere una realtà di cui ho sempre sentito dire grandi cose". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo acquisto. L’Olimpia si prende. Akele dalla Virtus. Ellis-NCAA, è ufficiale

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