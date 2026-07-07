Nuove ombre sull’inchiesta ultras | anche Dimarco rischia un fascicolo della Procura FIGC
Nuove indagini coinvolgono anche un giocatore nerazzurro, che potrebbe ricevere un fascicolo dalla Procura FIGC. Le rivelazioni di un collaboratore di giustizia indicano possibili responsabilità di alcuni tesserati dell’Inter, tra cui un difensore e un centrocampista. L’indagine riguarda i rapporti tra la società e il mondo ultras, con le autorità che approfondiscono eventuali collegamenti o condotte irregolari. Nessuna persona è ancora formalmente accusata.
di Alberto Petrosilli Le rivelazioni di Ferdico potrebbero avere conseguenze anche per alcuni tesserati nerazzurri: Dimarco e Calhanoglu nel mirino. L’ Inter torna al centro dell’attenzione nell’ambito dell’inchiesta sui rapporti con il mondo ultras. Le recenti dichiarazioni di Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord attualmente detenuto e oggi collaboratore degli inquirenti, potrebbero infatti aprire nuovi scenari anche sul fronte della giustizia sportiva. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parole di Ferdico potrebbero spingere la Procura FIGC ad aprire un fascicolo nei confronti di Federico Dimarco, rimasto finora estraneo al primo filone dell’indagine guidata dal procuratore Giuseppe Chiné. 🔗 Leggi su Internews24.com
INCHIESTA : SCONTRO TRA E LA FEDERAZIONE SINDACALE DELLA POLIZIA
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