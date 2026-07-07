Nuove ombre sull’inchiesta ultras | anche Dimarco rischia un fascicolo della Procura FIGC

Notizia in breve

Nuove indagini coinvolgono anche un giocatore nerazzurro, che potrebbe ricevere un fascicolo dalla Procura FIGC. Le rivelazioni di un collaboratore di giustizia indicano possibili responsabilità di alcuni tesserati dell’Inter, tra cui un difensore e un centrocampista. L’indagine riguarda i rapporti tra la società e il mondo ultras, con le autorità che approfondiscono eventuali collegamenti o condotte irregolari. Nessuna persona è ancora formalmente accusata.