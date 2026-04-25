Passo indietro immediato di Rocchi | autosospensione e nuove ombre sull’inchiesta

Oggi si registra un passo indietro improvviso da parte di un noto arbitro, che ha deciso di autosospendersi. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sull’inchiesta che coinvolge il mondo del calcio e le autorità sportive. La sospensione ha ripercussioni sulla gestione delle partite e sulla credibilità degli arbitri coinvolti. La notizia si aggiunge alle novità emerse nelle ultime settimane, alimentando le discussioni sul settore.

È una giornata che scuote in profondità il sistema arbitrale italiano e tutto il sistema calcio. Per evitare che la vicenda giudiziaria in corsa possa avere ripercussioni sul gruppo CAN e il suo lavoro, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha annunciato la propria autosospensione con effetto immediato. Una decisione definita sofferta e difficile, maturata però per tutelare l’ambiente arbitrale e consentire che la fase giudiziale proceda senza ulteriori tensioni o condizionamenti esterni. Nel messaggio diffuso tramite un comunicato ANSA, Rocchi ha spiegato di aver assunto questa decisione in accordo con l’AIA e per il bene del gruppo CAN, che deve poter continuare a operare nella massima serenità.🔗 Leggi su Sportface.it

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