Garlasco nuove ombre sull' inchiesta Intercettazioni e perizie riaccendono il caso

A Garlasco, l'inchiesta sul delitto si arricchisce di nuove intercettazioni e perizie tecniche. La Procura di Pavia ha reso noto che questi elementi potrebbero influenzare alcuni passaggi fondamentali delle indagini in corso. Finora, non sono state pubblicate nuove decisioni o sviluppi ufficiali, ma le novità investigative continuano a tenere alta l’attenzione sul caso.

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L'inchiesta sul delitto di Garlasco torna ad arricchirsi di elementi investigativi e consulenze tecniche che, secondo la Procura di Pavia, potrebbero contribuire a ridefinire alcuni passaggi chiave della vicenda. Al centro dell'attenzione c'è ancora una volta Andrea Sempio, indagato nell'ambito del procedimento riaperto sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 38enne avrebbe fatto riferimento, in modo ritenuto significativo dagli investigatori, all'orario in cui la giovane venne uccisa. Il dato emergerebbe da un'intercettazione ambientale registrata l'8 febbraio 2017, quindi pochi giorni prima del primo interrogatorio a cui Sempio venne sottoposto in qualità di indagato nella nuova fase dell'inchiesta, avviata anni dopo l'archiviazione iniziale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, nuove ombre sull'inchiesta. Intercettazioni e perizie riaccendono il caso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco News: le Nuove Intercettazioni e l'Intervista di Sempio Notizie correlate Ore 14 Sera stasera su Rai 2: caso Garlasco, intercettazioni e nuove ombre su SempioStasera su Rai 2 lo speciale di "Ore 14 Sera" torna sul caso Garlasco con nuovi sviluppi investigativi: al centro intercettazioni, analisi della... Caso Garlasco: nuove perizie DNA accendono il caso Stasi? Cosa sapere La Procura di Milano valuta la revisione del caso Stasi dopo nuove perizie DNA. Argomenti più discussi: Ore 14 Sera stasera su Rai 2: caso Garlasco, intercettazioni e nuove ombre su Sempio; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, nuove ombre sulle testimonianze di Marco Poggi: ostilità e difesa costante di Sempio; Quarto Grado: Garlasco, ombre e misteri sulle impronte in casa Poggi Video. É innaturale che una famiglia non voglia che sia fatta luce sulle ombre dell'omicidio della propria figlia. Sempre che non si voglia proteggere qualcun altro #Garlasco #Sempio x.com Garlasco, nuova pista sull’arma del delitto: la doppia C sul terzo gradino riapre il casoNuove ombre sul delitto di Garlasco: cosa emerge sull’indagato Andrea Sempio Chi: la Procura di Pavia, l’indagato Andrea Sempio, il condannato Alberto ... assodigitale.it