Shein contro Temu battaglia legale tra colossi | Violazione del copyright su scala industriale

A Londra si apre il nuovo capitolo della disputa legale tra due grandi aziende cinesi operanti nel settore del fast fashion. La causa riguarda accuse di violazione del copyright su vasta scala, coinvolgendo le due compagnie e portando alla luce un conflitto che si svolge davanti alle autorità giudiziarie britanniche. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione legale verso le pratiche commerciali delle aziende del settore.

È iniziato a Londra l'ultimo capitolo della battaglia legale tra due colossi cinesi del fast fashion: Shein e Temu. Uno scontro giudiziario che, come riporta il Financial Times, si fonda su una pesante accusa di Shein nei confronti della piattaforma rivale: "Violazione del diritto d'autore su.🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Ikea contro Amazon, Temu e Shein: la guerra dei prezzi che sta cambiando le nostre case

La tassa su Shein e Temu che non è mai entrata in vigore: cosa succede davvero ai tuoi pacchiOgni giorno milioni di pacchetti provenienti da piattaforme come Shein, Temu e Alibaba attraversano migliaia di chilometri per raggiungere le case...

Si parla di: Shein accusa Temu di violazioni di copyright in Uk; Shein accusa Temu di violazioni del copyright su 'scala industriale' nella battaglia legale nel Regno Unito.

Shein contro Temu, guerra miliardaria in tribunale: «Violazioni del copyright su scala industriale»La sfida tra i giganti cinesi dello shopping online approda nelle aule dell’Alta Corte di Londra. Shein ha trascinato in tribunale la rivale ... msn.com