Taylor Swift prosegue la battaglia del copyright contro l’IA

Taylor Swift ha avviato una nuova iniziativa legale contro l'uso non autorizzato dell'intelligenza artificiale, concentrandosi sulla registrazione di un marchio. La cantante cerca di tutelare i propri diritti e di impedire che l’IA utilizzi la sua immagine o il suo nome senza permesso. La strategia mira a rafforzare la protezione sui diritti di proprietà intellettuale nel settore musicale e digitale.

(Adnkronos) – Taylor Swift prosegue la sua battaglia contro l'uso improprio dell'intelligenza artificiale attraverso una strategia legale che punta alla registrazione del marchio. La società TAS Rights Management ha recentemente depositato presso l’ufficio brevetti statunitense la richiesta di protezione per alcune frasi iconiche pronunciate dalla cantante, tra cui il celebre saluto "Hey, it’s Taylor Swift"..🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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