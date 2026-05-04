a guidonia montecelio torna il social tour

A Guidonia Montecelio riprende il Social Tour, un progetto culturale che si concentra sulle persone, le loro storie e l’obiettivo di rafforzare le comunità locali. Il festival coinvolge giovani, musica e iniziative legate alla sostenibilità, offrendo un’occasione per incontrarsi e condividere esperienze. La manifestazione torna in città dopo una pausa, con l’intento di promuovere momenti di partecipazione e scambio tra i partecipanti.

GUIDONIA MONTECELIO – Ci sono festival che intrattengono, e festival che trasformano. Il Social Tour appartiene alla seconda categoria: un progetto culturale che mette al centro le persone, le storie e la possibilità di costruire comunità attraverso musica, partecipazione giovanile e sostenibilità. Nato per creare spazi inclusivi e condivisi, il Social Tour ha coinvolto nelle prime due edizioni migliaia di cittadini, scuole, e associazioni, diventando un punto di riferimento per chi crede nella cultura come strumento di cambiamento. Dal 22 al 24 maggio Guidonia Montecelio ospita la terza edizione, con tre giornate di eventi diffusi, accessibili a tutti.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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