Guidonia Montecelio - Carpi 2-3 | Finalmente tre punti in trasferta

Dopo cinque mesi, il Carpi ha conquistato una vittoria in trasferta, battendo 3-2 il Guidonia Montecelio. La partita si è svolta oggi, segnando il ritorno alla vittoria lontano dal proprio stadio dopo l’ultima volta il 30 novembre a Pontedera. La squadra ha ottenuto tre punti importanti nel campionato, interrompendo una serie di risultati negativi fuori casa.

Ci sono voluti cinque mesi al Carpi per tornare a vincere lontano dal Cabassi. Da quel 30 novembre a Pontedera, fino al 2-3 di oggi sul campo del Guidonia Montecelio. Tre punti che impreziosiscono la salvezza ottenuta già da due settimana, pur non cancellando un girone di ritorno piuttosto.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0 LIVE: tre occasioni per gli ospiti! Primo squillo bianconero firmato Scagliadi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Guidonia Montecelio-Forlì 2-2: gol e highlightsSi è conclusa 2-2 la sfida di Serie C tra Guidonia Montecelio e Forlì, disputata oggi, 15 febbraio 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cassani carica il Carpi per l'ultima sfida stagionale; Tabellino partita Forlì vs Guidonia Montecelio; Paltrinieri: Felice per Europei ma il mio focus è il fondo; Ascoli-Guidonia Montecelio in diretta, Serie C Live dal Cino e Lillo Del Duca. Guidonia Montecelio - Carpi 2-3 | Finalmente tre punti in trasfertaCi sono voluti cinque mesi al Carpi per tornare a vincere lontano dal Cabassi. Da quel 30 novembre a Pontedera, fino al 2-3 di oggi sul campo del Guidonia Montecelio. Tre punti che impreziosiscono la ... modenatoday.it Il Carpi vince in trasferta col Guidonia e chiude il campionato in bellezzaIl Carpi chiude il campionato con una vittoria per 3-2 contro il Guidonia. La formazione di mister Cassani va in vantaggio al 28' con Figoli, Spavone riporta il risultato in parità al 32' e nel recupe ... lapressa.it Sport In Oro - "La Domenica Sportiva dei Dilettanti". . #Primavera4 La soddisfazione del mister del Guidonia Montecelio Tommaso #Rocchi al termine della sfida contro la #Cavese vinta per 3-1 e valevole per il secondo turno dei Play Off. Si ringrazia Emman - facebook.com facebook