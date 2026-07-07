Nella terza stagione di Nuova Scena, i vincitori sono stati Flextony e Tigerplug. Per la prima volta, è stata svelata l’identità delle partecipanti femminili, segnando un cambio di passo rispetto alle edizioni precedenti. La competizione ha dimostrato che anche il palco può essere rappresentato da artiste donne, anche se i riconoscimenti sono andati a due artisti maschili.

I vincitori della terza stagione di Nuova Scena sono Flextony e Tigerplug. Ma per la prima volta è emersa l’identità della della scena femminile. Ora non si può tornare indietro Nuova Scena 3 è donna, anche sehanno vinto Flextony e Tigerplug. Un duo che inaspettatamente è arrivato primo, scavalcando ogni regola del genere e rifacendosi ad una nuovawavetutta americana. La prima volta che sono saliti sul palco di Netflix nessuno si sarebbe aspettato un tale risultato, Flextony “che si inventa il tempo” e Tigerplug tradito dall’emozione. Una cosa c’è da dire, sono una novità. Ma siamo sicuri che loro sono ciò che servono davvero alla nuova scena rap italiana? Il loro singoloIl Gatto e la Volperende bene nel videoclip, ma in cuffia è un’altra storia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nuova Scena 3, ha vinto il funny ma il palco è donna

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Biggio intervista Sal Da Vinci - La Pennicanza 03/03/2026

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