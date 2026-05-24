Un ragazzo di 14 anni ha vinto la gara musicale, superando la giuria e il pubblico con la sua performance al sassofono. Ha iniziato suonando lo strumento da bambino e ha concluso con un duetto con un artista famoso. La serata ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. La vittoria è stata annunciata al termine dell’evento, che ha visto numerosi partecipanti sfidarsi sul palco.

Dal sassofono chiesto da bambino al duetto con una leggenda della musica: la serata che gli ha cambiato tutto. A volte le storie che colpiscono di più sono quelle che iniziano lontano dai riflettori. Un ragazzo di appena 14 anni, un sassofono stretto tra le mani e un sogno coltivato per anni in silenzio. Poi arriva il grande palco della televisione e qualcosa cambia. A vincere la finalissima di Dalla Strada al Palco, andata in onda il 23 maggio su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, è stato il giovane sassofonista Alfio Russo. Tra musicisti, acrobati, cantanti e performer arrivati da tutta Italia, è stato lui a conquistare pubblico e giuria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi ha vinto Dalla strada al palco, trionfa Alfio Russo: il sassofonista di 14 anni mette d’accordo pubblico e giuria

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