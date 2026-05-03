Ascolti tv 3 maggio | chi ha vinto tra il Serale di Amici 25 e Dalla Strada al Palco

Sabato 2 maggio sono stati trasmessi in prima serata due programmi televisivi molto seguiti: il Serale di Amici 25 su Canale 5 e Dalla Strada al Palco, uno speciale su Rai1. Gli ascolti sono ancora in fase di aggiornamento, ma si sa che entrambi hanno attirato l’attenzione di un pubblico consistente, senza ancora una classifica ufficiale dei risultati.

Gli ascolti tv di sabato 2 maggio in aggiornamento. Chi ha vinto tra il Serale di Amici 2025 su Canale 5 e Dalla Strada al Palco special su Rai1. Tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it

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