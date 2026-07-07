Nuova morfologia del peccato nel tempo dell' IA

Un sacerdote ha dichiarato che il ruolo del sacerdote non è più quello di controllore della grazia, ma di facilitatore dell’incontro con Dio, soprattutto nell’epoca dell’intelligenza artificiale. La frase è stata pronunciata durante un evento religioso, sottolineando la trasformazione delle funzioni sacerdotali in relazione alle nuove tecnologie. La dichiarazione si riferisce alla necessità di adattare i compiti spirituali alle sfide contemporanee senza entrare nel merito di questioni legali o disciplinari.

Lorenzo De Cesaris - Città del Vaticano "Il sacerdote non è un controllore della grazia ma un facilitatore dell’incontro con Dio, specialmente nel tempo dell’intelligenza artificiale". Con queste parole don Marco Staffolani, vicedirettore dell’Ufficio Comunicazioni del Vicariato di Roma, sintetizza la missione del confessore oggi. Lo fa ragionando con noi sul rapporto tra cultura digitale e 'peccati senza carne', a partire dai temi emersi al convegno Giovani e riconciliazione, rivolto ai confessori di diverse diocesi italiane e ospitato dal 30 giugno al 2 luglio al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata in provincia di Teramo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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