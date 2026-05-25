Un secolo e mezzo fa, un papa pubblicò un'enciclica che affrontava i cambiamenti economici e sociali del tempo. In questo documento, si evidenziava l'importanza di tutelare la dignità umana di fronte alle trasformazioni causate dall'industrializzazione e dal progresso economico. La lettera si concentrava su temi come il rapporto tra capitale e lavoro e le condizioni dei lavoratori, ponendo le basi per il discorso sulla giustizia sociale e i diritti dei lavoratori.

135 anni fa Leone XIII con la sua enciclica Rerum Novarum, pose queste “cose nuove”, “il conflitto tra capitale e lavoro, la questione operaia, le trasformazioni economiche e sociali”, al centro della missione pastorale della Chiesa. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, presenta le nuove “cose nuove” al tempo dell’Intelligenza Artificiale e le nuove sfide che si pongono. Come allora l’approccio non è di ostilità, ma di discernimento. Leggendo si può dire che si parta da questo dato: “Un tempo erano soprattutto gli Stati a guidare e indirizzare l’innovazione. Oggi, invece, i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Custodire la persona umana nel tempo dell’IA. La prima enciclica di Leone

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Magnifica Humanitas - La custodia della persona umana nel tempo dellIntelligenza Artificiale

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25 MAGGIO Da oggi è disponibile in libreria MAGNIFICA HUMANITAS, la prima Lettera Enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. @vaticannews_it @FazziniLorenzo @AGisotti x.com

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