Atalanta Percassi nel post gara | C’è stato più di un errore da parte dell’arbitro ed è un vero peccato un davvero peccato
Dopo la partita contro la Lazio di Coppa Italia, l’amministratore delegato dell’Atalanta ha espresso il suo disappunto riguardo alcune decisioni arbitrali prese durante l’incontro. In un’intervista rilasciata a Mediaset, ha evidenziato che ci sono stati più di un errore da parte dell’arbitro, definendo la situazione come un vero peccato. La sua dichiarazione si aggiunge alle discussioni sul ruolo dell’arbitro in questa gara.
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