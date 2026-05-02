Dall' app scolastica al portale di promozione del territorio LivornoInTasca sospende le pubblicazioni | La passione da sola non basta

Dopo aver avviato diverse iniziative, tra cui un’app scolastica e un portale dedicato alla promozione del territorio, LivornoInTasca ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni. La decisione è stata comunicata con un messaggio in cui si riconosce che la passione da sola non è sufficiente a sostenere il progetto. Gli ideatori hanno espresso apprezzamento per l’impegno profuso e hanno riconosciuto il valore del percorso intrapreso.

Ci hanno provato, e fosse solo anche per questo meritano l'applauso per aver creduto in un sogno e dato vita a un progetto nobile: informare, integrare, rendersi utili in qualche modo a cittadini e turisti. Con passione e dedizione, dai banchi di scuola, scontrandosi però con tempo e risorse.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Salvini, parliamo di proroga del taglio delle accise ma da sola non bastaSi valuta la proroga del taglio delle accise? "Ne stiamo parlando per però da solo non basta, perché il taglio delle accise sui bilanci delle aziende... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dal 2 maggio 2026 aperte le iscrizioni online al servizio di ristorazione scolastica per l’Anno 2026/2027; Spese mensa scolastica: come e dove inserirle nel 730; Trasporto scolastico a Bari, ok del Comune alle nuove tariffe: servizio gratis per gli alunni con disabilità; Legalità e giovani, la sfida parte dalla scuola. Iscrizioni scolastiche al via dal 13 gennaio: la guida per non trascurare nessun dettaglioDal 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 alle prime classi di tutti i cicli d’istruzione: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Studenti ... tgcom24.mediaset.it Refezione scolastica, il menù è scaricabile su appDal 7 gennaio a San Giorgio a Cremano (Napoli) sarà possibile visualizzare il menù giornaliero della scuola o prenotare il pasto, grazie al nuovo software Telemoney, il sistema on line per gestione ... ansa.it Dai tir dall’Est ai depositi illegali: sequestri, carburante tagliato e prezzi sospetti. Il sistema che porta diesel illegale nelle auto dei cittadini - facebook.com facebook Alex Zanardi: "Trasformare in opportunità gli imprevisti della vita". Un messaggio dall’ex pilota di F1, che nel settembre 2017 è stato nominato ambasciatore paralimpico. #ANSA x.com