Un comunicato ufficiale annuncia che l'editore con il maggior numero di pubblicazioni a livello mondiale è stato riconosciuto come il leader del settore. La notizia è stata diffusa oggi da una sede di Milano e riguarda la posizione di rilievo raggiunta dall'azienda in termini di produzione editoriale. La comunicazione specifica anche alcuni dettagli sulla responsabilità editoriale e sui contenuti pubblicati.

Milano, 30.04.2026 - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Giacomo Bruno è l'editore n.1 al mondo per numero di pubblicazioni

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