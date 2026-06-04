Nuoto Sport Village Banca di Pesaro Ragazzi che impresa | campioni regionali
Tredici anni fa, un gruppo di giovani nuotatori ha iniziato un percorso con l’obiettivo di eccellere nel settore regionale. Dopo anni di allenamenti e competizioni, i ragazzi sono diventati campioni regionali, ottenendo riconoscimenti nelle gare più importanti della zona. La loro crescita ha coinvolto diverse categorie di età e ha portato a numerosi titoli e medaglie. La squadra, allenata presso lo Sport Village, ha raggiunto risultati significativi nel panorama regionale del nuoto.
"Tredici anni fa iniziava un percorso guidato da una visione chiara: dimostrare che il rigore imprenditoriale e la massima cura nella gestione dell’impianto olimpico cittadino possono, anzi devono, camminare di pari passo con l’eccellenza sportiva – così il presidente di Sport Village Andrea Sebastianelli –. Domenica scorsa, la nostra vasca ha dato il verdetto più importante: la categoria Ragazzi di Sport Village-Banca di Pesaro è la più forte delle Marche". Una grande soddisfazione frutto di lavoro e passione. "Abbiamo conquistato il titolo regionale a squadre superando le realtà storiche e più blasonate del nuoto marchigiano – continua fiero Sebastianelli – quelle che da sempre hanno dettato i ritmi in corsia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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