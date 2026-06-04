Nuoto Sport Village Banca di Pesaro Ragazzi che impresa | campioni regionali

Notizia in breve

Tredici anni fa, un gruppo di giovani nuotatori ha iniziato un percorso con l’obiettivo di eccellere nel settore regionale. Dopo anni di allenamenti e competizioni, i ragazzi sono diventati campioni regionali, ottenendo riconoscimenti nelle gare più importanti della zona. La loro crescita ha coinvolto diverse categorie di età e ha portato a numerosi titoli e medaglie. La squadra, allenata presso lo Sport Village, ha raggiunto risultati significativi nel panorama regionale del nuoto.