Nuoto Fisdir Sport Village Banca di Pesaro Campionato regionale Un pieno di medaglie

Il campionato regionale di Nuoto Fisdir si è svolto presso lo Sport Village Banca di Pesaro, con numerosi atleti che hanno preso parte alla competizione. La manifestazione si è conclusa con un buon numero di medaglie conquistate dai partecipanti del settore, confermando l’interesse e la partecipazione attiva di questa disciplina durante la stagione regionale. La gara ha coinvolto diversi decimi di gara e categorie, rappresentando un momento importante per il movimento locale.

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Per il settore Nuoto Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) Sport Village Banca di Pesaro la stagione regionale è andata in archivio con un buon bottino di medaglie. A Fabriano c’era ultima fase del campionato regionale promozionale e a Porto Sant’Elpidio si è disputata la terza fase del campionato regionale agonistico. In entrambe le manifestazioni la società pesarese ha ottenuto risultati di rilievo. Nel settore promozionale, Luna Fernagu è risultata prima nei 25 stile libero (30.75) e terza nei 25 rana (38.42); Francesco Bucchi quarto nei 50 dorso (2’10’’57) e terzo nei 25 farfalla (1’38’’09); Andrea Villarosa secondo nei 25 rana (43’’83).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuoto Fisdir, Sport Village Banca di Pesaro. Campionato regionale. Un pieno di medaglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pieno di medaglie per la ABC Nuoto ai Campionati regionali masterL'Abc Nuoto Pisa Asd fa incetta di medaglie ai Campionati regionali master che si sono svolti nella doppia sede di Colle Val d'Elsa per le gare... NUOTO IN APNEA. Sub Tridente conferma la tradizione, pieno di medaglie dal trofeo San MarinoGrande risultato per la Sub Tridente Silvano Caracchini al 16° Trofeo di Apnea Romagna e San Marino, andato in scena domenica 1 marzo, nella piscina... Si parla di: Campionato Interregionale di Nuoto Assoluto e Promozionale – 10 maggio San Salvo (CH); Grande successo a San Salvo per le gare interregionali FISDIR. Nuoto Promozionale e per Salvamento/ Lavagna: Campionati ItalianiDa Andrea Martini, responsabile organizzativo Dal 15 al 17 maggio 2026 la Piscina Comunale di Lavagna ospiterà i Campionati Italiani Fisdir di Nuoto ... levantenews.it