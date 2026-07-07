Domani alle 21 si terrà lo spettacolo ’Novecento’ in piazzetta Lucio Pisone a Sarsina, inserito nel programma del 70° Plautus Festival. Lo spettacolo combina musica jazz e recitazione, presentando un'esibizione in cui il jazz viene interpretato e recitato contemporaneamente. L’evento si svolge nel contesto delle celebrazioni per il settantesimo anniversario del festival.

Jazz recitato e recitazione jazzata. Così si presenta lo spettacolo ’ Novecento ’, che sarà di scena domani, alle 21, in piazzetta Lucio Pisone, a Sarsina, contenuto nel calendario per il 70° compleanno del Plautus Festival. Il celebre monologo teatrale di Alessandro Baricco, intitolato appunto, Novecento, narra la storia di Danny Boodman T.D. Lemon, ritenuto il più grande pianista del mondo, che ha vissuto tutta la sua vita sul piroscafo da crociera Virginian senza mai scendere sulla terraferma. Il testo prende vita sulla scena in un coinvolgente allestimento della compagnia aquilana Teatro Zeta. Diretto e interpretato da Manuele Morgese, unisce la forza evocativa della narrazione alla musica jazz eseguita dal vivo, con tromba e tastiera, arricchita da suggestive illustrazioni proiettate in tempo reale, disegnate dall’artista Cosbru. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Novecento’ a ritmo di jazz nel 70esimo Plautus Festival

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