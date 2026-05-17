Il Paradiso Jazz Festival si prepara ad accogliere due artisti di fama internazionale, tra cui il batterista Dave Weckl che torna a esibirsi sul palco del festival. L’evento si terrà domani sera presso il Circolo Arci di San Lazzaro, con inizio alle 21. Weckl proporrà un concerto caratterizzato da un ritmo coinvolgente, con un'attenzione costante alla tensione musicale e alla qualità dell’esecuzione. Il festival si conferma così come un’occasione per ascoltare performance di alto livello nel panorama jazz.

Dave Weckl che torna al Paradiso Jazz Festival non è un esercizio di nostalgia, ma un laboratorio mobile, mainstream swingante lucidamente costruito in cui la corda della tensione si mantiene sempre alta: domani al Circolo Arci di San Lazzaro, dalle 21.30, il Dave Weckl–Kennedy Project chiude la rassegna diretta da Marco Coppi promettendo controllo assoluto del tempo e una tavolozza dinamica che passa dal sussurro al colpo secco come la batteria del leader per un concerto che si racconta da sé. La formazione di questo quarto e ultimo appuntamento della kermesse sanlazzarese è quella rodata del progetto, esperienza fusion all-star con due... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Paradiso Jazz Festival saluta con due fuoriclasse del ritmo

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