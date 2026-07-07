Novak Djokovic Safiullin rompe la sacrilità di WImbledon | Il tuo nome

Roman Safiullin è stato eliminato da Wimbledon dopo aver perso contro Novak Djokovic. Prima della partita, nel corridoio che conduce al campo centrale, si è verificato un episodio: Safiullin ha pronunciato parole rivolte a Djokovic, che hanno rotto il silenzio abituale di quel passaggio. La frase, riferita al nome del tennista serbo, è stata riferita da testimoni presenti nell’area. La partita si è conclusa con la vittoria di Djokovic, che ha proseguito nel torneo.

Roman Safiullin esce da Wimbledon dopo la sconfitta contro Novak Djokovic, ma il suo match inizia prima ancora di entrare in campo. Anzi, prima ancora del Centrale: nel corridoio che porta alla partita, quello dove di solito non si parla e si respira soltanto tensione. In particolare il russo, reduce da un torneo molto solido con le vittorie su Andrej Rublev, Botic Van de Zandschulp e Joao Fonseca, si ferma un attimo. Guarda l’albo d’oro appeso all’ingresso. E lì il colpo d’occhio è inevitabile: Djokovic è ovunque. Sette volte. Non ci pensa troppo. Si gira verso il serbo e lo dice quasi sottovoce: " Il tuo nome è dappertutto ”. Djokovic è già dentro la partita, non capisce subito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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