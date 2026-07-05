Safiullin sorprende Djokovic rompendo la sacralità di Wimbledon | Il tuo nome è ovunque

Roman Safiullin ha battuto Novak Djokovic a Wimbledon, rompendo la sua serie di vittorie sul campo. Prima del match, il russo ha commentato che il nome di Djokovic è ovunque. Safiullin ha mostrato una prestazione convincente, superando il serbo in tre set. Djokovic, campione in carica, ha perso per la prima volta in questa edizione del torneo. Prima dell’incontro, i due si sono scambiati battute pubbliche, attirando l’attenzione dei tifosi.

Prima di affrontarsi a Wimbledon Roman Safiullin e Novak Djokovic sono stati protagonisti di un botta e risposta. Il russo impressionato da quello che ha visto nell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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