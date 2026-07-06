Novak Djokovic ha rischiato la squalifica a Wimbledon? Il parere di Roddick

Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon 2026, avanzando nel torneo. Un commento su questa vicenda è stato espresso da Roddick, che ha commentato sulla possibilità che Djokovic potesse essere squalificato durante la competizione. Djokovic si trova ora a sfidare un avversario canadese nei prossimi incontri.

Novak Djokovic prosegue la sua avventura londinese e avanza ai quarti di finale di Wimbledon 2026, dove troverà dall’altra parte della rete il canadese n.3 del seeding Felix Auger-Aliassime. Il tennista serbo, sette volte vincitore dei Championships, ha superato agli ottavi in quattro set l’ostico russo Roman Safiullin facendo però fatica ad esprimere con continuità il suo miglior tennis e lasciando trasparire tanta frustrazione proprio per questo motivo. Nole ha rischiato addirittura la squalifica per una reazione scomposta che poteva mettere a rischio l’incolumità dei raccattapalle e di altri addetti ai lavori presenti a bordo campo, come ha spiegato Andy Roddick nell’ambito del suo podcast “Served”: “ Novak era un po’ nervoso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Novak Djokovic on the Aorangi Practice courts

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