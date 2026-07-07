Jon Batiste ha portato un’energia travolgente sul palco dell’Arena Santa Giuliana, attirando migliaia di spettatori. La sua performance ha coinvolto il pubblico con brani dal vivo e un ritmo intenso. Stasera, il concerto sarà aperto da Laurie Anderson, artista nota per il suo stile innovativo e il suo approccio sperimentale. Il festival dell’Umbria Jazz si avvia a superare il record di incasso della precedente edizione, con 20mila biglietti già venduti.

L’energia travolgente di Jon Batiste e il carisma senza tempo di Laurie Anderson, icona dell’avanguardia artistica contemporanea. Umbria Jazz continua a regalare notti magiche al main stage dell’ Arena Santa Giuliana e chiude il primo week-end con 20mila biglietti staccati, avviandosi così a superare il record di incasso del festival. A mettere il suggello sul primo fine settimana il concerto, domenica, di Jon Batiste, applaudito da oltre 2mila spettatori nella sua unica data italiana. Personalità tra le più influenti della scena americana e internazionale, cantante, songwriter, band leader, compositore e artista a 360 gradi, Batiste, classe 1986, ha conquistato, emozionato e divertito il pubblico di un festival che ha seguito la sua carriera fin dall’inizio, da quando fu ospite a UJ Winter, 17 anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notti magiche all’Arena. Jon Batiste incanta Uj. E stasera c’è Laurie Anderson

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