Jon Batiste | il ponte sonoro tra Mozart e Monk nella nuova serie

Nella nuova serie, il musicista Jon Batiste combina brani di Mozart e Monk, creando un ponte tra musica classica e jazz. La produzione si interroga su come la musica possa essere un mezzo di espressione sociale e analizza i legami tra le strutture compositive di Mozart e le scelte armoniche di Monk. La serie esplora inoltre le connessioni tra generi e periodi diversi, puntando a mostrare la versatilità delle composizioni musicali.

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? Punti chiave Come può la musica classica diventare uno strumento di liberazione sociale?. Quali legami strutturali uniscono Mozart alla logica enigmatica di Monk?. Perché la data di uscita dell'album coincide con il Juneteenth?. Cosa aspettarsi dai prossimi volumi dedicati esclusivamente a Thelonious Monk?.? In Breve Uscita Black Mozart il 19 giugno 2026 in concomitanza con il Juneteenth. Album Monk Meditations e Monk Movements in uscita il 14 agosto 2026. Supporti fisici dei volumi dedicati a Monk previsti per fine agosto 2026. Progetto gestito dalle etichette discografiche Decca Records Usa e Verve Records. Il 19 giugno 2026, in coincidenza con la celebrazione del Juneteenth, il pianista Jon Batiste presenterà l’album Black Mozart attraverso l’etichetta Decca Records Usa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jon Batiste: il ponte sonoro tra Mozart e Monk nella nuova serie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tosca e Carmen Consoli: un ponte sonoro tra fiori e fragilitàCosa: Il nuovo singolo “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa”, che segna l’attesa collaborazione tra due icone della musica italiana. Musica senza confini: al liceo Canova un ponte sonoro tra Italia, Germania e PoloniaScambio culturale all’insegna della musica con il programma Erasmus+ Musica (MusicUniverse Sustaining Inter-Cultural Awareness) per gli studenti del... Si parla di: Jon Batiste annuncia tre nuovi album tra Mozart, Monk e improvvisazione contemporanea -; Il diavolo veste Prada 2 e i cameo (tantissimi): tutte ma proprio tutte le star presenti nel film.