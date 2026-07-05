Nel primo fine settimana, oltre 20.000 persone hanno partecipato a Umbria Jazz, secondo le stime ufficiali. La manifestazione ha registrato un’affluenza significativa, con la prevendita che ha già raggiunto i 40.000 biglietti venduti. Dopo l’apertura con Sting all’Arena, la serata di questa sera vede la presenza di Jon Batiste come artista principale. La presenza di pubblico e le previsioni indicano un aumento rispetto alle edizioni precedenti.

Una stima di oltre 20mila paganti mette il suggello al primo week-end di Umbria Jazz. Non si è ancora spenta l’eco della trionfale apertura con Sting all’Arena che il festival fa già i conti con previsioni stellari che secondo il presidente Stefano Mazzoni puntano al più grande incasso di sempre, forte dei 40 mila biglietti emessi in prevendita. Di certo la serata d’apertura, venerdì, ha regalato grandi emozioni: oltre 13mila spettatori (record assoluto) in un’Arena Santa Giuliana stracolma hanno accolto il ritorno di Sting. "Sono felice di essere a ’Perusia’ per la terza volta" ha detto la star inglese che insieme al chitarrista Dominic... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria Jazz fa il pienone. Oltre 20mila paganti per il primo week-end . Stasera la star Jon Batiste

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