Notte del Premio Strega al MACRO | diretta Rai e mostre gratuite mercoledì 8 luglio

Mercoledì 8 luglio, il MACRO di Roma ospiterà la Notte Premio Strega, collegata alla finale dell’ottantesima edizione del riconoscimento letterario. La serata sarà trasmessa in diretta sulla Rai e prevede l’apertura gratuita di mostre temporanee all’interno del museo. L’evento si svolgerà nel contesto della premiazione, con la partecipazione di pubblico e addetti ai lavori.

Mercoledì 8 luglio il MACRO, Museo d’Arte Contemporanea di Roma, ospita la Notte Premio Strega, in relazione alla finale dell’ottantesima edizione del premio. Per l’occasione, il museo propone un programma serale e prolunga l’orario di apertura: tutte le mostre saranno visitabili gratuitamente dalle 19 alle 23, offrendo al pubblico una serata di arte e letteratura. La mostra celebrativa “Uno, cinque, dodici. Ottant’anni del Premio Strega”. Tra le esposizioni gratuite della Notte Premio Strega, si segnala Uno, cinque, dodici. Ottant’anni del Premio Strega, curata da Maria Luisa Frisa e Mario Lupano, e ideata dalla Fondazione Bellonci e Strega. La mostra ripercorre la storia del premio dal 1947 a oggi attraverso volumi d’epoca, fotografie storiche e carteggi d’archivio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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