Dal 29 aprile al 30 agosto 2026, il MACRO di Roma ospiterà il primo ciclo di mostre della sua programmazione 2026. Tra gli eventi in programma, l’inaugurazione vedrà la presenza di Hito Steyerl, artista e regista nota a livello internazionale. La mostra si inserisce nel progetto MACRO 2026, un insieme di esposizioni che si terranno nel museo durante l’anno. Per questa occasione, il museo festeggia anche gli 80 anni del Premio Strega.

Cosa: Inaugurazione del primo ciclo di mostre della programmazione 2026 del MACRO.. Dove e Quando: MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, dal 29 aprile al 30 agosto 2026.. Perché: Un’offerta multidisciplinare d’eccellenza che spazia dalla videoarte internazionale alla storia della letteratura italiana, fino alla poesia sonora.. Il Museo d’Arte Contemporanea di Roma (MACRO) inaugura la sua stagione primaverile 2026 confermandosi come uno dei centri nevralgici della produzione culturale europea. Sotto la guida della direttrice artistica Cristiana Perrella, il museo di via Nizza apre le porte a un nuovo ciclo di mostre che riflette una visione aperta, inclusiva e profondamente internazionale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - MACRO 2026: Hito Steyerl e gli 80 anni del Premio Strega

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