Il MACRO di Roma ha aperto in orario serale per ospitare la finale del Premio Strega, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi in Italia. La serata è stata trasmessa in diretta, coinvolgendo il pubblico presente in modo diretto. L’evento si inserisce nell’iniziativa cittadina “Il Premio Strega va in città”, che vede il museo protagonista delle celebrazioni per il premio letterario.

Un museo per la letteratura. Il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma si unisce alle celebrazioni per uno dei riconoscimenti letterari italiani più prestigiosi partecipando all’iniziativa cittadina Il Premio Strega va in città. In occasione dell’ottantesima edizione del premio promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento, gli spazi espositivi si aprono a una fruizione notturna del tutto eccezionale. Mercoledì 8 luglio 2026, il polo museale prolunga infatti l’orario di apertura dalle 19.00 alle 23.00, offrendo al pubblico della Capitale l’accesso gratuito alle proprie sale. L’iniziativa rappresenta un momento di incontro inedito tra le arti visive e la scena letteraria. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Notte Premio Strega al MACRO: apertura serale e diretta della finale

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