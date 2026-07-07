Note al tramonto la magia del tango invade il Molo Sud
Ogni settimana, al Molo Sud, si svolge l’evento Note al Tramonto, caratterizzato da musica dal vivo e un’atmosfera creata dal mare al tramonto. Le barche rientrano in porto mentre una brezza dell’Adriatico accompagna la scena, rendendo l’ambiente suggestivo e tranquillo. La combinazione di colori del cielo e la musica creano un’atmosfera che attrae i presenti, offrendo un momento di relax e condivisione.
Il mare che si tinge dei colori del tramonto, le barche che rientrano in porto, la brezza dell’Adriatico e la musica dal vivo. È una formula semplice, ma capace di regalare ogni settimana un’atmosfera unica, Note al Tramonto. In scena fino al 27 agosto a San Benedetto. Ogni giovedì il Molo Sud diventa teatro naturale dove il paesaggio diventa parte integrante dello spettacolo. La rassegna propone concerti gratuiti dalle 19.30 alle 20.30 ai piedi del monumento al Gabbiano Jonathan. Giovedì alle 19.30, il terzo concerto della rassegna organizzata dal comune di San Benedetto in collaborazione con l’associazione Arte Viva e il patrocinio di Asso Artisti vedrà protagonista il Maestro Sergio Capoferri, musicista di grande esperienza e tra i più apprezzati interpreti della fisarmonica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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