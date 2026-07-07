note al tramonto la magia del tango invade il molo sud

Notizia in breve

Ogni settimana, al Molo Sud, si svolge l’evento Note al Tramonto, caratterizzato da musica dal vivo e un’atmosfera creata dal mare al tramonto. Le barche rientrano in porto mentre una brezza dell’Adriatico accompagna la scena, rendendo l’ambiente suggestivo e tranquillo. La combinazione di colori del cielo e la musica creano un’atmosfera che attrae i presenti, offrendo un momento di relax e condivisione.