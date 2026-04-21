La magia dell' arpa e del violino tra melodramma cinema e tango

Venerdì 5 giugno nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta, si terrà un concerto con gli artisti della Fenice di Venezia. L'evento proporrà un repertorio che unisce melodramma, colonne sonore di film e tango, mettendo in evidenza le sonorità dell’arpa e del violino. L’appuntamento si svolge all’interno della Fondazione G.E. Ghirardi e coinvolge un pubblico di appassionati di musica classica e da camera.

Ti aspettiamo venerdì 5 giugno nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (Padova) per questo Concerto con gli Artisti della Fenice di Venezia. Accoglienza alle ore 20.15.Ore 20.45 Saluti di benvenuto Dino Cavinato - Direttore Fondazione G.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Kim e la magia del violinoFerrara Musica si appresta a vivere uno dei momenti più attesi della stagione 2025/2026. Torna il "Teodora Tango Party", la maratona di tango che trasforma la città in capitale del balloDal 19 al 22 febbraio torna alle Artificerie Almagià di Ravenna il “Teodora Tango Party”, la maratona di tango che per quattro giorni attrae a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Magia di Primavera, da oggi nel Teatro Massimo di Cagliari 25 giovani talenti dell’arpa da tutta Italia riuniti per un workshop intensivo; Arpe in scena a Cagliari; Concerto gratuito di arpisti al Teatro Massimo: questo weekend c'è Magia di Primavera; Lazio, la classifica delle migliori località di mare per qualità dell'acqua: da Sabaudia a Santa Marinella: i dati di Arpa. Magia di Primavera, a Cagliari 25 giovani talenti dell'arpa(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - Dal 17 al 19 aprile 25 giovani arpisti provenienti da tutta Italia si daranno appuntamento al Teatro Massimo di Cagliari per Magia di Primavera, workshop nazionale di mus ... msn.com Magia pura al rallentatore—stenelle striate che danzano sull’acqua proprio di fronte a Genova. - facebook.com facebook Sul Floor non trovi solo quiz… ma anche un pizzico di magia. #TheFloorItalia - “Ne rimarrà solo uno”, la nuova stagione con Paola Perego e Gabriele Vagnato è in onda ogni lunedì in prima serata su #Rai2 e disponibile sempre su #RaiPlay. x.com