Ana Carla Maza, cantautrice e violoncellista, parla del suo album intitolato 'Alamar', definendolo il progetto più personale finora realizzato. Nell’intervista, l’artista discute delle influenze di esilio e famiglia sulla sua musica, condividendo dettagli sulla creazione del disco e sul significato che attribuisce alla propria casa, che considera il luogo dove risiede il suo cuore.

Ana Carla Maza parla della musica come si parla di una casa, di un amore, di una ferita che con il tempo ha imparato a diventare luce. Nelle sue parole convivono Cuba e il Cile, l’esilio e la memoria, il mare e il silenzio, la disciplina della musica classica e il ritmo libero della tradizione afro-cubana. Ogni elemento della sua storia sembra intrecciarsi in modo naturale dentro il suono del suo violoncello, uno strumento che nelle sue mani smette di essere soltanto uno strumento e diventa voce, corpo, respiro. Nata all’Avana, nel quartiere di Guanabacoa, in una famiglia di musicisti, Ana Carla Maza è cresciuta circondata dalla musica. Il...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ana Carla Maza, intervista alla cantautrice e violoncellista: “La mia casa è dove si trova il mio cuore”

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