NXT 28.042026 Una sincera chiacchierata al chiaro di luna in un cimitero

Il mese di aprile si avvia alla conclusione, con eventi come Wrestlemania e Stand&Deliver ormai alle spalle. In un cimitero, sotto la luce della luna, si è svolta una conversazione tra appassionati di wrestling, con un tono amichevole e disinvolto. La discussione ha toccato i temi della fatica accumulata durante gli eventi, ma anche la volontà di riprendere con entusiasmo le attività legate al wrestling.

Ciao Bro di Zona Wrestling, il mese di Wrestlemania(e Stand&Deliver) è agli sgoccioli, la stanchezza accumulata è tanta ma ripartiremo tutti. Invece NXT non si ferma mai, Hoka Hey!!! Sala riunioni: Mr. Stone è preoccupato delle recenti promozioni, il roster è rimasto scarno e chiede a Matt Bloom se ci siano talenti di Evolve o LFG pronti per il ricambio. Shawn lo interrompe affermando che non è la prima volta che il brand deve effettuare un reset, invece che fare chiamate a caso potrebbe lanciare l’amo nel locker room e scoprire chi sarà il prossimo squalo che dominerà le acque del territorio di sviluppo. Non sapete quanto sto apprezzando Mr. Stone, perché sembra davvero un semplice dirigente di una qualsiasi azienda, non un ex wrestler, è credibile.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 28.04.2026 Una sincera chiacchierata al chiaro di luna in un cimitero

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